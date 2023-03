Janke Dekker treedt per direct terug als voorzitter van meldpunt Mores

Janke Dekker treedt per direct terug als voorzitter van Mores, het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector. Dat heeft ze in een persverklaring bekendgemaakt.

Eerder werd al bekend dat de taken van Dekker tot april worden waargenomen door iemand anders, omdat ze het druk zou hebben met andere werkzaamheden. Maar na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport keert Dekker toch niet terug als voorzitter. In het artikel komen ook Dekker en haar man, sportpresentator Tom Egbers, voor.

Zo schrijft de krant over een affaire in 2005 tussen een destijds 22-jarige stagiaire en Egbers. Hij belde haar op en stuurde sms'jes en e-mails, zowel onder werktijd als daarna. Uiteindelijk zoenen ze een aantal keer en daar blijft het bij, schrijft de krant.

In de lezing van de Volkskrant escaleerde de situatie volgens de stagiaire toen Dekker erachter kwam. Egbers zou haar toen zijn gaan pesten en intimideren. De presentator zegt in de krant anders tegen de gebeurtenissen van toen aan te kijken, maar er wel spijt van te hebben.

Onjuiste verslaglegging

Dekker verwijt de Volkskrant nu in de verklaring dat er onjuistheden in het artikel van vrijdag staan. Ze heeft geprobeerd met de krant te praten, maar die afspraak is door de verslaggevers afgezegd.

Haar dochter, die ook tien jaar bij NOS Sport heeft gewerkt, heeft hen toen een brief gestuurd, maar daar is volgens Dekker niets mee gedaan.

Ze verwijt de krant dat er een affaire van jaren geleden is opgerakeld, met "publiekelijk volkomen onjuiste verslaglegging". Verder schrijft ze dat Egbers destijds zelf de relatie met de stagiaire heeft beëindigd en dat ook heeft gemeld bij de hoofdredactie. Daarna zou sprake zijn geweest van een "reeks van incidenten" die noopte tot een langere periode van politiebescherming voor het gezin.