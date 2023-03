United en Ten Hag verspelen ook punten tegen hekkensluiter Southampton

Wout Weghorst was de volgende die voor United in scoringskans kwam maar ook hij miste. Aan de andere kant tikte doelman David De Gea met een vliegende beweging een harde kopbal van de vrijstaande Theo Walcott uit zijn doel.

De eerste kans was voor clubtopscorer Marcus Rashford die met een uithaal Southampton-keeper Gavin Bazunu probeerde te verrassen. United bleef daarna drukken en kreeg met opnieuw Rashford de mogelijkheid om de wedstrijd op Old Trafford open te breken. Rashford stond echter niet op scherp.

Manchester United kwam zondagmiddag voor de tweede keer op rij niet tot winst in de Premier League. Na de 7-0-nederlaag bij Liverpool bleef de ploeg van trainer Erik ten Hag steken op 0-0 tegen hekkensluiter Southampton. Door rood voor Casemiro speelde United lang met tien man.

Casemiro ging daarna in de fout met een forse sliding op Carlos Alcaráz. Scheidsrechter Anthony Taylor trok eerst geel maar na overleg met de VAR werd het plots rood voor de Braziliaan. De middenvelder zocht vervolgens geëmotioneerd de kleedkamer op.

Weghorst werd even later gewisseld en Southampton drukte United na rust naar achteren en stuitte een paar keer op de voortreffelijk keepende De Gea. United was ondanks de druk enkele malen gevaarlijk. Zo schoot Bruno Fernandes op de paal en claimde Rashford tevergeefs een penalty.

Het slotoffensief van de bezoekers leverde niets meer op, behalve een kostbaar punt voor het in degradatiezorgen levende Southampton.