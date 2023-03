Bergwijn maakt eerste eredivisiegoal sinds november: 'Het ging aan me vreten...'

"Het was veel te lang geleden", aldus een opgetogen Bergwijn. "Elke goal is voor mij bijzonder, maar deze was toch wel erg mooi. Want natuurlijk gaat het aan je vreten..."

De doelpuntendroogte in de eredivisie - begin deze maand scoorde hij nog wel een keer in de KNVB-beker - zorgde voor frustratie bij Bergwijn, die het seizoen ijzersterk was begonnen. "En dat leidde tot irritaties en niet mezelf zijn", zegt Bergwijn.

Spiegel van moeder Bergwijn

Na zijn betrokkenheid bij een opstootje na het verloren Europa League-duel met Union Berlin kreeg hij zelfs een reprimande van zijn moeder, die hem een spiegel voorhield.

"Ja toch wel. Het heeft allemaal geen zin, die randzaken. Natuurlijk kan je weleens een opstootje hebben, maar ik was op een gegeven moment bij elk klein dingetje betrokken. Ik moet me gewoon focussen op voetballen en plezier hebben."

Plezier lijkt Bergwijn, na zijn goal, nu weer te hebben. Tegen Heerenveen had hij zelfs nog een keer kunnen scoren, maar zijn inzet ging tegen de paal. "Ik kon wel huilen toen die bal op de paal ging. Maar dat is ook voetbal."

Heitinga blij met Bergwijn en zevende competitiezege

Ook trainer John Heitinga was in zijn nopjes met de langverwachte goal van zijn aanvaller. "Iedereen heeft Stevie de afgelopen weken gezien. Als Stevie in vorm is, gaan wij naar een hoger niveau."