Atlete Brinkman stunt met winst in CPC Loop, Choukoud vierde bij de mannen

Bij de mannen eindigde Khalid Choukoud als vierde in een tijd van 1.02.55. De zege was voor de Keniaan Brian Kiptoo in 1.00.53. Hij bleef zijn landgenoot Moses Koech voor.

Atlete Nienke Brinkman heeft zondagmiddag bij de 47e editie van de CPC Loop de halve marathon bij de vrouwen gewonnen. De Nederlandse recordhoudster op de marathon maakte in Den Haag indruk door de 21,1 kilometer af te leggen in een tijd van 1.07.44.

Brinkman liep de halve marathon als voorbereiding op de marathon van Boston in april. Brinkman kende in 2022 een bijzonder jaar. Ze liep een Nederlands record bij de marathon van Rotterdam, behaalde op de EK atletiek in München als eerste Nederlandse vrouw een medaille op de marathon (brons) en won in de Golden Trail World Series, het officieuze WK trailrunning.

Eerder dit jaar was ze al succesvol op de halve marathon in Egmond. Ze kreeg in Den Haag met Pauline Esikon, Caroline Chepkemoi en Sylvia Mboga Medugu concurrentie van drie Keniaanse vrouwen. Maar dit drietal kon haar niet van de zege afhouden.