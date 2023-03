Heitinga boekt met Ajax in Heerenveen zevende competitiezege op rij

Binnen twintig minuten was het al 3-0 voor Ajax en leek de wedstrijd in Friesland al gespeeld. Heerenveen probeerde in de beginfase de tegenstander nog wel onder druk te zetten, maar na drie doelpunten binnen negen minuten was het verzet al gebroken.

Mohammed Kudus plaatste de bal in de tiende minuut beheerst in de verre hoek, buiten bereik van doelman Xavier Mous, en dat was alweer zijn elfde goal van het seizoen.