Philipsen rapste sprinter in slotetappe Tirreno-Adriatico, eindzege voor Roglic

Op een zonnige boulevard aan de Adriatische kust heeft Jasper Philipsen de slotetappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. Het was de tweede ritzege van de Belg in de zevendaagse rittenkoers door Italië. De eindoverwinning van Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic kwam op de laatste dag niet meer in gevaar.

Roglic verdedigde in de zevende, 154 kilometer lange koers met start en finish in San Benedetto del Tronto een voorsprong van 18 seconden op Joao Almeida, 23 seconden op Tao Geoghegan Hart en 34 seconden op Lennard Kämna. De laatste tachtig kilometer waren vlak en dus was tijd goedmaken lastig voor Roglic' concurrenten.

Er volgde geen aanval op de blauwe leiderstrui van Roglic en het peloton stormde intact op de finish af, nadat zij de al na vier kilometer vertrokken kopgroep van acht voorbeeldig samenwerkende renners, op drie kilometer van de finish hadden teruggepakt.

Locomotief Van der Poel

In de chaotische laatste kilometers nestelden onder meer topsprinters Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Jasper Philipsen zich in hun treintjes vooraan, voor de eindspurt. Maar in het gedrang raakte de Nederlandse Europees kampioen Jakobsen al snel zijn sprinttrein kwijt en zou niet meer terugkeren in de frontlinie.

Philipsen kroop daarentegen lekker in het wiel van locomotief Mathieu van der Poel, die met een bijzonder lange inspanning de sprint aantrok voor zijn ploeggenoot. Philipsen hield daardoor genoeg over in de laatste meters om die andere Nederlandse sprinter Groenewegen een wiel voor te blijven op de streep. Alberto Dainese werd derde.

Voor Roglic, die eerder al knap de vierde, vijfde en zesde etappe had gewonnen, is het de tweede keer dat hij Tirreno-Adriatico wint. Hij deed het al in 2019. Roglic volgt landgenoot Tadej Pogacar op als winnaar. Pogacar volgde eerder op zondagmiddag juist Roglic op als winnaar in Parijs-Nice.