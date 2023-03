Iran pakt ruim 100 mensen op voor vergiftiging schoolmeisjes

Iran heeft meer dan honderd mensen gearresteerd en ondervraagd voor het vergiftigen van vele schoolmeisjes in diverse steden. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten aan staatspersbureau IRNA.

De arrestanten komen uit elf provincies, waaronder Teheran en Qom. Vooral in die laatste zouden zich veel vergiftigingen hebben voorgedaan. De laatste dagen is het aantal vergiftigingen volgens het ministerie afgenomen.

Onder de opgepakte verdachten zijn volgens het ministerie individuen die "vijandige motieven" hadden. "Ze probeerden angst te zaaien bij mensen en studenten, wilden ervoor zorgen dat scholen zouden sluiten en wilden pessimisme creëren" rond het Iraanse leiderschap, schrijft IRNA op basis van de verklaring.

'Ook mensen die kattenkwaad uithaalden'

Het ministerie onderzoekt of er een band is tussen die groep arrestanten en terroristische organisaties. Volgens Binnenlandse Zaken wezen de eerste onderzoeksresultaten uit dat er onder de verdachten ook mensen waren die "kattenkwaad" hadden uitgehaald en "onschadelijke en stinkende stoffen" hadden gebruikt om klaslokalen te ontruimen. Zij zijn gewaarschuwd en worden gedurende het onderzoek in de gaten gehouden.

Volgens de autoriteiten zijn sinds november leerlingen van vijftig scholen ziek geworden. Iraanse media noemen hogere aantallen: er zouden meer dan 2400 meisjes vergiftigd zijn in meer dan 100 scholen in het hele land.

Ze zouden ziek zijn geworden van een gas dat via het luchtventilatiesysteem is verspreid. De meisjes zouden klachten hebben opgelopen als misselijkheid, duizeligheid en problemen bij het ademhalen.

Dit meisje is een van de slachtoffers: