Nog vier demonstranten vast na demonstraties in Den Haag

Van de 700 demonstranten die gisteren werden aangehouden bij demonstraties in Den Haag zitten er nog vier vast. Er werden twee demonstraties gehouden, een van Extinction Rebellion en een protest in het Zuiderpark tegen onder meer het stikstofbeleid.

Van beide groeperingen zitten nog twee mensen vast. Een van hen is de bestuurder van een shovel die door een wegversperring brak die door de politie was opgeworpen bij de betoging in het Zuiderpark. Hij wordt morgen voorgeleid bij de rechter-commissaris, zegt de politie. Ook moet hij de schade vergoeden die hij heeft aangericht. De shovel is in beslag genomen.

Duizenden mensen demonstreerden in het Zuiderpark tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Onder hen waren leden van Farmers Defence Force (FDF) en Samen voor Nederland (SvNL). Zij protesteerden ook tegen de trage afhandeling van de toeslagenaffaire en het schadeherstel in Groningen.

Waterkanon

Op de A12 demonstreerde Extinction Rebellion. Een deel van de snelweg werd ondanks een verbod van de gemeente geblokkeerd. De politie maakte aan het eind van de middag een eind aan het protest, waarbij een waterkanon werd ingezet.

Een van de betogers zit vast wegens belemmering en het plegen van verzet. Van beide groeperingen zit nog iemand vast wegens belediging van agenten.

Zo zagen de demonstraties in Den Haag eruit: