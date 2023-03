Pogacar wint ook overtuigend slotetappe en pakt bij debuut eindzege in Parijs-Nice

Nog in het zadel maakte Tadej Pogacar een buiging toen hij de finish in Nice passeerde, als bedankje aan de toeschouwers en mede-renners die zijn acht dagen durende heerschappij in de rittenkoers tussen Parijs en de Zuid-Franse kuststad aanschouwden.

Veel kon de concurrentie er niet aan doen, ze stonden erbij en keken ernaar hoe de Sloveen na de zeges in etappe vier en zeven ook de laatste, achtste etappe won. En daarmee de eindzege in Parijs-Nice veiligstelde. Het was de eerste keer dat de drievoudig Tourwinnaar tussen Parijs en Nice koerste.

In een heuvelachtige rit van 118,4 kilometer met start en finish in Nice reed Pogacar weg uit een kopgroep met klassementsmannen Jonas Vingegaard, Simon Yates, David Gaudu en Matteo Jorgenson. Pogacar kwam solo aan. Op ruim een halve minuut was Vingegaard de sprint van de achtervolgers, voor Gaudu.