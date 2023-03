Honkballers Oranje uitgeschakeld na pijnlijke nederlaag tegen Italië

De honkballers van het Koninkrijk der Nederlanden zijn uitgeschakeld bij de World Baseball Classic in Taiwan. Een zege op Italië was genoeg geweest voor een plek in de kwartfinales, en een kleine nederlaag ook nog, maar de Europese aartsrivaal bleek veel te sterk: 1-7.

Alle vijf landen in groep A eindigden daardoor op vier punten, waardoor de rangorde moest worden bepaald aan de hand van een complexe rekensom: het aantal opgegeven runs gedeeld door de outs on defense. Cuba en Italië scoorden daarop het beste en zijn door naar de kwartfinales.