Slordig Feyenoord geeft zege op bezoek bij Telstar in blessuretijd weg

Na een corner van de Rotterdammers werd de bal door Amber Verspaget ingeschoten, maar door Telstar-speelster Anna Ursem met de hand uit de goal geslagen, waarna de bal tegen de hand van Verspaget aankwam. De bal leek bovendien over de doellijn te zijn gegaan en dus was er sprake van een zuivere goal, maar daar dacht de arbitrage anders over, die zag alleen de handsbal van Verspaget.

Al vroeg in de wedstrijd was er een opmerkelijke moment van de arbitrage, die Feyenoord geen goal of strafschop toekende, terwijl dit wel had gemoeten.

In de 31ste minuut kwam Feyenoord alsnog op voorsprong, na een mooie aanval over rechts. De bal kwam na enig heen-en-weer-werk voor de voeten van Verspaget, die een prima balletje over de keeper in petto had en zo alsnog de niet toegekende goal goedmaakte: 1-0.

Ook na rust waren de meeste kansen voor de Rotterdammers. Maar de ploeg van Jessica Torny kwam niet tot scoren, omdat Feyenoorders bijvoorbeeld net te laat in kwamen lopen op een voorzet, waardoor de zege nog niet was veiliggesteld.

In blessuretijd kregen de bezoekers vervolgens het deksel op de neus. Na een paar rommelige minuten met veel balverlies aan beide kanten kwam Telstar plots op gelijke hoogte. Isa Gomez haalde uit en de bal ging via de vingertoppen van Weimar en de paal in de goal: 1-1