Janssen zet 'om persoonlijke redenen' per direct punt achter interlandloopbaan

Vincent Janssen zet een punt achter zijn interlandcarrière. De 28-jarige spits heeft bij bondscoach Ronald Koeman aangegeven niet langer beschikbaar te zijn voor Oranje "om persoonlijke redenen in combinatie met de steeds voller wordende voetbalkalender".

Janssen zat in de voorselectie voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar van later deze maand. Hij speelde in totaal 22 interlands, waarin hij zeven keer scoorde.

De speler van Royal Antwerp FC debuteerde in maart 2016, toen nog als aanvaller van AZ, onder bondscoach Danny Blind voor Oranje in een met 2-3 verloren oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Janssen viel toen in de slotfase in voor Luuk de Jong, die eerder deze maand ook stopte als international.