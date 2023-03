FC Utrecht vecht zich na dubbele domper knap terug tegen NEC

Vlak na rust verdubbelde NEC de stand. In de 47ste minuut was het weer Dimata die scoorde, nadat Mattson met een slimme pass de keeper omzeild had: 2-0. FC Utrecht gaf het op kinderlijke wijze weg en had nog een krappe helft om de derde nederlaag op rij te voorkomen.

In de 31ste minuut gaf Oussama Tannane een geweldige steekpass naar Landry Dimata die de bal hard en laag in de rechterhoek knalde: 1-0 voor NEC.

FC Utrecht heeft een eerste teken van leven gegeven na de dubbele domper van vorige week; de ramp in de beker tegen Spakenburg (4-1) en de daaropvolgende nederlaag tegen Fortuna Sittard (2-1). Op bezoek bij NEC volgde een voorzichtig lichtpuntje, in Nijmegen vocht Utrecht zich knap terug van een 2-0 achterstand: 2-2.

In de 62ste minuut kwam dan eindelijk de aansluitingstreffer voor de ploeg van Michael Silberbauer. Tasos Douvikas schoot van afstand hard op goal, Cillessen hield tegen, maar verwerkte de bal niet goed, zodat invaller Bas Dost de bal van dichtbij simpel kon binnentikken (2-1), zijn zevende doelpunt dit seizoen. En zo werd het toch weer een wedstrijd met spanning.

De komst van Dost bracht vuur in de ploeg en leidde even later tot de gelijkmaker. Douvikas gaf de bal uitstekend voor aan Othmane Boussaid, die de bal eenvoudig bij de tweede paal binnentikte en zo was FC Utrecht terug in de wedstrijd: 2-2.

In de slotfase gingen beide ploegen vol voor de zege. Een kwartier voor tijd voorkwam Barkas met z'n linkerhand de 3-2 na een schot van Elayis Tavsan. Veel spannender werd het niet meer. En zo is een punt het resultaat voor de Utrechters, na pijnlijke nederlagen tegen Fortuna Sittard en Spakenburg.