Voor wie is de ruimte op de Vinkeveense Plassen, de natuur of de mens?

Vakantiehuisje met glijbaan, barbecue en hangmat of een rustoord voor vogels en planten? Dat is waar de gemeente en provincie maar niet uitkomen op de Vinkeveense Plassen.

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Stikstof en woningbouw zijn onderwerpen die overal spelen, maar per provincie zijn er ook typisch regionale thema's. In Utrecht is dat bijvoorbeeld de toekomst van de 'legakkers': Stroken grond in de Vinkeveense Plassen.

Wie moet er meer ruimte krijgen op de Vinkeveense Plassen, de natuur of de mens? Dat is de vraag die al meer dan tien jaar speelt in het gebied van gemeente De Ronde Venen. Het gaat specifiek om de kenmerkende legakkers op de plassen. Om te genieten van het water en de buitenlucht, hebben bewoners uit de regio op die legakkers kleine huisjes gebouwd. Maar volgens 'tegenstanders' gaat die bebouwing ten koste van de natuur.

Een legakker is een strook grond in het veengebied, waar het uitgebaggerde veen op te drogen werd gelegd om er turven van te maken. Meestal waren de legakkers smal en lang, en omgeven door water (trekgaten voor de boten) of moerassige veengrond. In Nederland is de legakkerstructuur nog goed terug te zien in veengebieden zoals onder meer de Vinkeveense Plassen.

Tom Hannes is voorzitter van de Belangen Vereniging Vinkeveense Legakkers (BVVL). Hij brengt er graag zijn zomers door samen met zijn familie: "We hebben een keukenhut en een hut met klusspullen. We slapen dan in tenten of op de boot naast het eilandje." Het klinkt idyllisch, maar de huisjes zijn eigenlijk illegaal. De bouw is jarenlang gedoogd, omdat het bestemmingsplan van de gemeente De Ronde Venen' voor het gebied nog niet rond is. Dat bestemmingsplan, waarin duidelijk de verdeling van natuur en recreatie moet staan, wordt steeds uitgesteld en aangepast. Daardoor kan de provincie ook geen goedkeuring geven, wat her en der ongeduld wekt. Natuurnetwerk Nederland De Vinkeveense Plassen behoren tot het Natuurnetwerk Nederland, een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Volgens bewoner Tom Hannes willen "die groene jongens helemaal niks" als het aankomt op de recreatiemogelijkheden. Maar Gerard Korthals, voorzitter van De Groene Venen - een vereniging die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van de natuur in en rondom Vinkeveen en Waverveen - staat daar anders in. "Wat wij cruciaal vinden zijn afspraken over zonering, waar bebouwing (en daarmee recreatie) wel en niet mogelijk is, maar ook over afval en water. Bijvoorbeeld de wc, want de plassen zijn niet aangesloten op het riool." Ook Hannes is voorstanders van duidelijke afspraken zodat iedereen, mens en natuur, kan genieten van de plassen: "Er zijn mensen met enorme windschermen of die van steigerpijpen enorme torens bouwen om vanaf te springen. Weg ermee, dat hoort niet op die legakkers."

