Olieconcern Saudi Aramco maakt gigantische winst sinds sancties tegen Rusland

De oliemaatschappij Saudi Aramco uit Saudi-Arabië heeft vorig jaar een recordwinst geboekt van 151,1 miljard euro, als gevolg van de hogere prijzen voor ruwe olie. Het bedrijf is van cruciaal belang voor de economie van het land.

Het bedrijf, voluit de Saudi Arabian Oil Company, zegt dat de jaarcijfers de hoogste zijn sinds het naar de beurs is gegaan, in december 2019. Het resultaat is te danken aan de stijging van de energieprijzen sinds Rusland vorig jaar februari Oekraïne binnenviel en sancties kreeg opgelegd. Daardoor werd het Rusland verboden olie te verkopen op westerse markten. De import van Russisch gas nam spectaculair af.

Het resultaat van Aramco is in lijn met dat van andere olieconcerns, zoals Shell, ExxonMobil en Chevron, die ook profiteerden van de gestegen olieprijzen.

Futuristische stad

Aramco wil de productie opvoeren om te profiteren van de toegenomen vraag. Daarmee hoopt het de miljarden te vergaren die nodig zijn om de plannen van kroonprins Mohammed bin Salman te verwezenlijken. Die wil een futuristische stad bouwen met de naam Neom, die bestaat uit een gebouw van 170 kilometer lang, 500 meter hoog en 200 meter breed. Neom moet een centrum van wereldhandel en toerisme worden. Daarmee moet het land worden voorbereid op een tijdperk zonder olie.

Om die plannen te verwezenlijken, zijn de opbrengsten uit olie hard nodig. De kroonprins wil voor het project in de woestijn 470 miljard euro uittrekken. De olieproductie is echter in strijd met de toenemende bezorgdheid over fossiele brandstoffen die de klimaatverandering versnellen, ook in het licht van de klimaatbesprekingen COP28 die in november worden gehouden in de naburige Verenigde Arabische Emiraten.

Topman Amin H. Nasser zegt te verwachten dat olie en gas in de nabije toekomst nog essentieel zullen blijven, maar noemt het risico reëel dat er minder in wordt geïnvesteerd. Saudi-Arabië wil de uitstoot van CO2 in 2060 tot nul hebben teruggebracht, maar plannen om dat te bereiken zijn nog niet duidelijk.

Aramco heeft in oktober wel een verduurzamingsfonds in het leven geroepen ter waarde van 1,4 miljard euro. Ook zijn er plannen voor het afvangen en opslaan van CO2.