Europese droom Willem II spat uiteen tegen zeer effectief Rangers

Drie minuten later zorgde diezelfde Kent voor 0-2, nadat Willem II-doelman Robbin Ruiter had gegrabbeld op een schot van afstand van Alfredo Morelos.

Waar Willem II voor rust goede tot zeer goede kansen miste via Vangelis Pavlidis - schot uit de rebound op de lat - en Che Nunnely - schot van dichtbij recht op de doelman - haalde Rangers wel gedecideerd de trekker over zodra die mogelijkheid zich voordeed.

"We hebben een lesje in effectiviteit gekregen. Het voelt oneerlijk", zei aanvoerder Jordens Peters na afloop. "We hebben de hele wedstrijd wel kansen gehad."

Tien minuten voor tijd leek het dan eindelijk raak voor de thuisploeg, maar Pavlidis werkte de bal met zijn arm in het doel, iets dat nog altijd verboden is.

Direct na rust slaagde ook Görkem Saglam er niet in het net te vinden namens Willem II, iets waar Filip Helander wel in slaagde namens Rangers. De Zweed kopte raak voor de 0-3.

Ruiter was eerlijk over de tweede goal. "Die moet ik pakken", zei hij resoluut. "Dit is wel een tikje natuurlijk, dat mag duidelijk zijn. We hebben ons ontzettend verheugd op dit Europese avontuur. Ik denk echt niet dat we slecht hebben gespeeld."

Rangers vs. Galatasaray

Rangers stuit in de play-offs om een plek in de groepsfase van de Europa League op Galatasaray. De Turkse topclub was mede dankzij een goal van Ryan Babel met 2-0 te sterk voor Hajduk Split.