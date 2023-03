Man (26) aangehouden om explosie appartementencomplex Oosterwolde

De politie heeft een 26-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie in een appartementencomplex gisteravond in het Friese Oosterwolde. De bewoners van het complex, zo'n twintig mensen, kunnen nog niet naar huis.

De explosie vond rond 18.00 uur plaats in een van de woningen in het complex. Een 21-jarige man uit Oosterwolde raakte gewond. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk gaat het om een gasexplosie, waarvan de oorzaak nog wordt onderzocht.

Door de explosie raakte het pand zwaar beschadigd. Het appartementencomplex moest 's avonds worden ontruimd, de bewoners hebben op andere plekken overnacht. Tijdens het ontruimen van het pand vond de politie in een van de woningen ook een kleine hennepkwekerij.

Bewoners kunnen voorlopig niet naar huis

Inspectie heeft uitgewezen dat het gebouw voor nu onveilig is. Voor de bewoners wordt vervangende huisvesting geregeld. Morgen praten de gemeente Ooststellingwerf, waar Oosterwolde onder valt, en woningbedrijf WoonFriesland verder over vervolgstappen, schrijft Omrop Fryslân.

De aangehouden man zal vandaag worden gehoord over zijn rol bij de explosie. Zodra de situatie veilig is, zal de politie ook onderzoek doen naar de aangetroffen hennepkwekerij.

Of die in een ruimte zit waar de verdachte eigenaar van is, is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk of de wietplantage iets met de explosie te maken heeft gehad. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden.