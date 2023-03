Branthwaite: 'Het geeft enorm veel vertrouwen dat iemand als Brands in je gelooft'

Van wisselspeler met af en toe wat speelminuten, tot iedere wedstrijd in de basisopstelling. De 20-jarige Jarrad Branthwaite verruilde begin dit seizoen Everton tijdelijk voor PSV en verrast inmiddels vriend en vijand als vaste kracht. "Het heeft al twee keer gesneeuwd sinds ik hier ben. Het houdt maar niet op...", merkt de boomlange Engelse centrale verdediger eerder deze week op, inmiddels binnen en droog. Het lijkt een waar winter wonderland op sportcomplex De Herdgang, waar spelers en staf zijn beland in een heus sneeuwballengevecht.

Wat het weer betreft zijn de verschillen tussen Eindhoven en het Engelse Carlisle - waar Branthwaite vandaan komt - normaliter weinig verschillend. Toch heeft hij de eerste paar maanden moeten acclimatiseren bij PSV. "Ik ben wel wat gewend, maar in een ander land is dat weer helemaal anders. In een nieuwe omgeving, met een nieuwe taal. Dan probeer je een klik te vinden met je teamgenoten. Het was lastig in het begin, maar ik ben inmiddels gesetteld en Eindhoven is een heerlijke stad." Invloed Marcel Brands Het is niet de eerste overstap die Branthwaite maakt. De man van nu al vele bijnamen, zoals Lange Gerrit en Brandweer, vertrok toen hij zeventien was van zijn eerste club Carlisle, naar Liverpool: vanuit de League 2 haalde toenmalig Everton-directeur Marcel Brands hem naar de Premier League. "Dat was een grote stap en van daaruit heb ik een goede band met hem opgebouwd. Nadat ik naar PSV ben gekomen, is die band alleen nog maar gegroeid. Het geeft je als jonge speler enorm veel vertrouwen, dat zo iemand in je gelooft."

In het zuiden van het land is flink wat sneeuw gevallen en dat hebben de spelers en staf van PSV op de training ook gemerkt. - NOS

Voordat Branthwaite op huurbasis naar Nederland kwam, kreeg hij via zijn zaakwaarnemer al berichtjes van Brands. "Hij stuurde dat hij me hier graag wilde hebben. PSV is een enorme club en speelde toen al in de Champions League en Europa League. Ik vind het moeilijk om te zeggen of ik hier had gespeeld zonder Brands. Hij heeft in ieder geval veel invloed gehad op mijn komst." Leveren en hard werken En intussen is ook trainer Ruud van Nistelrooij overtuigd geraakt van zijn kwaliteiten. Zo is hij niet meer weg te denken uit de defensie van de Brabanders en maakte hij in februari ook nog eens drie doelpunten. "Ik speel hier veel wedstrijden achter elkaar, dus voor nu ligt de focus voor mij op het doorzetten daarvan tot het einde van het seizoen", vertelt Branthwaite.

Afbeelding ter illustratie - ANP

"Wanneer je levert, krijg je ook het vertrouwen van de trainer. Als je dat blijft doen, heeft hij ook geen reden om een andere keuze op die plek te maken." Branthwaite maakt er geen geheim van dat het hard werken is, hij heeft het altijd zo gedaan. "Bij Carlisle deed ik dat. Bij Everton trainde ik iedere dag keihard. En hier ook, hard werken brengt je ergens." Toekomst als Evertonian? Waar PSV nog meedoet om verschillende prijzen, is de situatie bij Everton totaal anders. De club, waarbij hij onder contract staat tot 2025, staat achttiende in de Premier League en strijdt tegen degradatie. Een groter contrast is bijna niet voor te stellen. "Dat is goed voor een jonge speler om mee te maken. Hier is de druk om te winnen zó hoog. We maken nog kans om de beker te winnen en in de competitie is ook nog van alles mogelijk."

Jarrad Branthwaite voor Everton - ANP