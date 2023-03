NEC'er Sandler over trainen bij Manchester City: 'Daarna siësta van drie uur'

Voetballen met Kevin De Bruyne en training krijgen van Pep Guardiola. Het is voor veel spelers een fantasie. Voor Philippe Sandler was het een tijdlang werkelijkheid. "Ik kon goed opschieten met de jongens daar", zegt de 26-jarige verdediger van NEC. Dat Sandler ooit onder contract zou komen te staan van Manchester City, een van de beste voetbalclubs van de wereld, had hij zelf ook nooit zien aankomen. De geboren Amsterdammer doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax, maar werd volgens hemzelf nooit gezien als het grote talent. En dat is misschien niet zo gek in een lichting met Donny van de Beek, Steven Bergwijn, Vaclav Cerny en Abdelhak Nouri. "Zij waren, net als Léon Bergsma (nu SC Cambuur), Ezra Walian (Persib Bandung) en Vince Gino Dekker (SV Spakenburg) erg talentvol. Jongens als Ramiz Zerrouki, Noussair Mazraoui en ik waren goed genoeg voor Ajax, maar niet beslissend."

Een doorbraak in Amsterdam zat er daarom ook niet in. PEC Zwolle plukte hem in 2016 weg bij Ajax A2. In anderhalf jaar tijd maakte Sandler indruk. Zo deed AZ een bod dat werd weggelachen door PEC. En ook het grote Manchester City had hem in het vizier. "Mijn toenmalige trainer John van 't Schip kwam naar mij toe en zei dat City interesse had. Hij had connecties daar", vertelt Sandler. Trainingen waren intens De verdediger had logischerwijs wel oren naar een overstap en sprak met een delegatie van de Engelsen in Amsterdam af. De inmiddels overleden zaakwaarnemer Mino Raiola "regelde alles" en sleepte er een miljoenencontract voor hem uit. PEC ontving 2,5 miljoen euro. Sandler kende een valse start in Engeland. Hij begon geblesseerd aan het seizoen. Toen hij op aanraden van City werd geopereerd in een ziekenhuis in Barcelona kwam Guardiola op bezoek. De Spaanse coach had wedstrijden van Sandler gezien en kwam kennismaken. Enkele maanden later stond Sandler naast Guardiola op het trainingsveld. En alle topspelers van City. "Zij waren bezig met een hele andere sport, haha. Na elke training hield ik een siësta van drie uur. Zo moe was ik! Het was zo intens. Elke aanname was goed bij die gasten. David Silva zag soms openingen die ik nooit had gezien."

Philippe Sandler maakt zijn debuut voor Manchester City tegen Rotherham United in de FA Cup (januari 2019) - ANP

De Nederlander bouwde een band op met onder meer de Belgische toppers De Bruyne en Vincent Kompany. "Kevin was een rustige gast. Ook buiten het veld. Vincent gaf altijd 150 procent. Als hij niet aan het voetballen was, ging-ie aan het werk. Zat hij met zijn laptop op de wc." In dat licht bezien was het niet verrassend dat Kompany in 2019 trainer-coach werd bij Anderlecht. Hij nam Sandler, die bij City niet verder kwam dan wat speelminuten in de bekertoernooien, op huurbasis mee. In België speelde Sandler alle wedstrijden, totdat hij opnieuw geblesseerd raakte. Na het herstel brak de coronapandemie uit en Sandler koos ervoor om terug te gaan naar Engeland. "Ik wilde daar voor mijn kans gaan. Dat was ook realistisch." Alleen in buitenland Een nieuwe zware blessure maakte zijn terugkeer bij City weinig succesvol. "Het helpt dat ik vrolijk en positief ben, maar geblesseerd zijn is niet leuk en helemaal niet in het buitenland." Ofschoon Sandler "goed was" met zijn medespelers, zat hij ook regelmatig alleen in zijn appartement in het centrum van Manchester. "Op de club was het gezellig, maar veel spelers woonden buiten de stad en hadden ook een eigen leven. Ook De Bruyne. " "Als je geblesseerd bent, heb je ook nog eens heel ander schema dan de anderen", vervolgt Sandler.

Philippe Sandler op de training van Manchester City met Ilkay Gündogan (2019) - ANP