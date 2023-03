Israëliërs massaler dan ooit de straat op tegen hervormingen

Voor de tiende week op rij is in Israël geprotesteerd tegen de hervormingsplannen van de ultrarechtse regering van premier Netanyahu. De opkomst was massaal. In diverse steden zoals Haifa is een recordaantal betogers de straat op gegaan. In Tel Aviv waren volgens Israëlische media 200.000 mensen op de been.

De betogers zijn boos over de hervormingen, die ertoe moeten leiden dat het hooggerechtshof minder macht krijgt, ten gunste van het parlement. Zo zou het hof niet meer mogen ingrijpen als er in het parlement een meerderheid is voor een wet, ook als die in strijd is met bestaande wetten. Critici vrezen voor de rechten van minderheden, zoals Palestijnen en lhbti'ers. Ze zeggen dat Israël in een dictatuur dreigt te veranderen.

De wijzigingen zouden er ook toe kunnen leiden dat Netanyahu, die verdacht wordt van omkoping, een mogelijke veroordeling kan ontlopen of zelfs dat zijn zaak helemaal wordt geschrapt. De premier vindt dat de kiezer hem gezien de uitslag van de vorige verkiezingen een mandaat heeft gegeven voor de hervormingen. Die zijn volgens Netanyahu bedoeld om ervoor te zorgen dat het hooggerechtshof zijn macht niet misbruikt.