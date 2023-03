Wekdienst 12/3: PvdA en GroenLinks in debat met VVD • Uitreiking Oscars

Eerst het weer: in de ochtend is het bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het droog. De temperatuur loopt dan op naar 7 tot 11 graden.

Wat heb je gemist?

Bijna alle demonstranten die gisteren zijn opgepakt bij de demonstratie van klimaatactivisten op een deel van de A12 zijn weer vrijgelaten. Van de in totaal 700 aangehouden demonstranten zitten er nog drie vast.

De politie maakte gisteren een einde aan de demonstatie, nadat betogers van onder meer Extinction Rebellion vanaf het middaguur urenlang de snelweg hadden geblokkeerd, hoewel de gemeente dat had verboden.

Een deel van de betogers gaf gehoor aan een oproep van de autoriteiten om weg te gaan, maar er bleven ook veel demonstranten zitten. Daarop zette de politie een waterkanon in, met de zogeheten 'benevelstraal'. De Haagse burgemeester Van Zanen noemt het triest dat het nodig was om het waterkanon in te zetten. In een verklaring bedankt hij onder meer de politie en de brandweer voor hun inzet.