Onrust verwacht in hoofdstad Moldavië: 'Alles wordt ingezet om te destabiliseren'

"Zou jij kinderen willen opvoeden in Moldavië?", vraagt de 58-jarige Olga. Woedend is ze, een antwoord verwacht ze duidelijk niet. Ze somt op: "Gas, benzine, eten. Alles wordt duurder in dit land. De machthebbers moeten worden vervangen, dat is de oplossing." Ze is vastbesloten vandaag te demonstreren in hoofdstad Chisinau, tegen de pro-EU-koers van het land. Opnieuw, want de protesten duren al maanden.

De Moldavische autoriteiten vrezen dat de protestdag vandaag onrustig zal verlopen. Volgens de politie zijn er bewijzen dat er "rellen en massale wanorde" dreigen. Aan de vooravond van het protest waarschuwde de politie dat "geen enkele provocatie zal worden getolereerd".

Hoe groot het pro-Russische sentiment is in Moldavië, en in welke mate de betogers geheel uit eigen beweging de straat op gaan, is niet geheel duidelijk. Maar volgens Moldavische, Oekraïense en Amerikaanse inlichtingendiensten probeert Rusland gewelddadige protesten in het land te voeden. Dat zou onder meer blijken uit onderschepte plannen voor een staatsgreep. Sindsdien is Chisinau alert op wie het land binnenkomt. De grenspolitie heeft dit jaar al 2600 buitenlanders de toegang tot het land ontzegd, onder wie "saboteurs die Moldavië willen destabiliseren".

Er wordt al langer gevreesd voor instabiliteit in Moldavië, dat ingeklemd ligt tussen Roemenië en Oekraïne. Vanwege de toenadering van het land tot de EU probeert Rusland op allerlei manieren Moldavië te destabiliseren, zo stelt de regering. "Oekraïne wordt direct door Rusland aangevallen, en Moldavië met indirecte middelen", vertelt oud-onderminister van Buitenlandse Zaken Iulian Groza op zijn kantoor in Chisinau.

Kosten omlaag bij vrede

Spil in de anti-regeringsprotesten is de oligarch Ilan Sor, en zijn Sor Partij. Volgens hem is Moldavië in een diepe crisis gestort vanwege de uitgesproken steun aan Oekraïne. Zijn kleine oppositiepartij is onderwerp van meerdere strafrechtelijke onderzoeken, onder meer vanwege het aanzetten tot onrust en het betalen van Moldaviërs om de straat op te gaan. Het is daardoor niet duidelijk wie uit eigen initiatief de straat op gaat.

Het stadje Orhei, een uur ten noorden van Chisinau, is het bolwerk van Sor. Als burgemeester maakte Sor zich immens populair door deels met verduisterd geld de stad op te knappen en een pretpark met gratis entree te bouwen. Tegenwoordig verblijft Sor in het buitenland, vanwege een veroordeling tot een jarenlange celstraf vanwege een bankschandaal.