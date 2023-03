Pence uit scherpe kritiek op Trump: zijn woorden brachten mijn familie in gevaar

Voormalig vicepresident van de Verenigde Staten Mike Pence heeft zijn felste kritiek tot nu toe geuit op oud-president Trump, onder wie hij diende. Pence zei dat de geschiedenis Trump verantwoordelijk zal houden voor zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Pence was in het Capitool toen duizenden Trump-aanhangers het gebouw binnendrongen. Zij wilden het Congres ervan weerhouden de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te bevestigen. Trump verloor die verkiezingen van de huidige president Biden. Volgens Trump verliepen die verkiezingen frauduleus en was hij de eigenlijke winnaar, een claim die keer op keer weerlegd is.

Als vicepresident was Pence voorzitter van de ceremonie om de stemmen van het kiescollege, en daarmee de nieuwe president en vicepresident, goed te keuren. In de dagen voorafgaand aan de bestorming voerde Trump de druk op Pence op om de winst van Biden ongedaan te maken. Pence weigerde dat, en toen de relschoppers het gebouw bestormden riepen sommigen dat ze Mike Pence wilden ophangen.

"President Trump zat fout", zei Pence op een jaarlijks diner van politici en journalisten. "Ik had geen recht om de verkiezingen ongedaan te maken. En zijn roekeloze woorden brachten die dag mijn familie en iedereen in het Capitool in gevaar, en ik weet dat de geschiedenis Donald Trump ter verantwoording zal roepen."

Moeizame relatie met Trump

Het is de stevigste veroordeling van Pence aan het adres van Trump tot nu toe over de zaak. De voormalig vicepresident stond altijd bekend als loyaal ten opzichte van Trump.

Sinds het einde van hun ambtstermijn verloopt de relatie tussen Trump en Pence moeizaam. De laatste tijd uitte Pence hier en daar wel kritiek op het gedrag van Trump, in een aantal interviews en in een boek dat in november uitkwam. Maar echt stevige kritiek op de claims van Trump had hij nooit.

"Laat het duidelijk zijn, wat er die dag gebeurde is een schande", aldus Pence. "En het op een andere manier afschilderen, is bespottelijk. Zolang ik leef zal ik nooit de opgelopen verwondingen, de verloren levens of de heldendaden van de politie op die tragische dag bagatelliseren."

Republikeinse nominatie presidentsverkiezingen

Met de opmerkingen lijkt het erop dat Pence afstand wil nemen van Trump, zelfs als dat betekent dat hij de miljoenen Republikeinse kiezers die nog steeds trouw zijn aan Trump van zich afstoot. De oud-president heeft zich opnieuw kandidaat gesteld om genomineerd te worden voor de Republikeinen voor de komende presidentsverkiezingen.

Pence heeft dat nog niet gedaan, maar volgens persbureau AP heeft hij daar al wel de voorbereidingen voor getroffen.