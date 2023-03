Velzeboer verrast topfavoriete Schulting op 1.000 meter en pakt tweede WK-goud

"Ik geloof het bijna nog niet eigenlijk", glunderde Velzeboer. "Voor de kwartfinale was ik best wel gestresst, maar daarna heb ik de knop omgezet. Ik dacht: ik ga gewoon racen. Dat is leuk, ik heb er gewoon zin in. Eigenlijk was ik heel kalm voor de finale."

Op de 500 meter was het eigenlijk al direct vanaf het startschot duidelijk dat Velzeboer het goud voor zich op zou eisen, maar in de finale van de 1.000 meter was er wel sprake van een spannende strijd.

De Canadezen Courtney Sarault en Claudia Gagnon besloten direct de koppositie te pakken. Daarachter wachtten Velzeboer en Schulting op hun kans het Canadese duo voorbij te gaan.

Velzeboer schuift op

Velzeboer zag een gaatje en greep haar kans, maar voor Schulting werd de deur dichtgedaan. Velzeboer zette vervolgens haar turbo weer aan en liet de concurrenten ver achter zich.

"Ik was superalert en scherp en toen gebeurde dit", analyseerde Velzeboer. "Ik kon nog zoveel versnellen in die laatste paar rondes. Ik had perfect m'n energie bewaard voor dat laatste eindschot."

Schulting deed nog een ultieme poging een plekje op te schuiven, maar gaf bij de inhaalactie Gagnon een duw. Ze kwam als vierde over de eindstreep, maar werd uiteindelijk door de jury uit de uitslag gehaald.

De 25-jarige Friezin was hevig teleurgesteld en stond in tranen voor de camera. "Ik ben gewoon niet beter dan dit", snikte ze. "Ik ben echt helemaal leeg, helemaal kapot. Ik heb niks meer in m'n lijf zitten."