Geen Nederlanders in finale 1.000 meter WK shorttrack: Van 't Wout en Knegt sneuvelen

Het is Jens van 't Wout bij de WK shorttrack niet gelukt de finale van de 1.000 meter te bereiken. De 21-jarige Nederlander, die op de EK nog zilver pakte op die afstand, kwam in de halve finales met een buikschuiver als derde over de finish.

Dat betekent dat er geen Nederlanders in de finale staan, want Sjinkie Knegt sneuvelde eerder op de zondag al in de herkansingsronde.

Veranderde status

Van 't Wout gold aan het begin van dit seizoen nog niet als iemand om rekening mee te houden in de shorttrackwereld, maar aan het eind van het seizoen stond hij met een compleet andere status aan de start van de WK.

Hij won in het wereldbekercircuit op alle afstanden een keer goud en bevestigde bij de EK begin dit jaar dat hij een complete shorttracker is. Van 't Wout stond in Gdansk namelijk op alle drie de individuele afstanden op het podium met één keer goud (op de 1.500 meter) en twee keer zilver (op de 1.000 en 500 meter).

Vooral met zijn manier van racen maakte Van 't Wout indruk. "Als ik op kop rij, hou ik het tempo heel laag. Dan heb je mensen die buitenom willen versnellen, maar als we de bocht uitkomen ga ik mee versnellen, zodat ze niks kunnen doen", legde hij al eens uit.

Tactiek niet succesvol

Maar bij de WK was die tactiek niet heel succesvol. Op de 1.500 meter plaatste hij zich ternauwernood voor de finale, waarin hij net naast de medailles greep, en op de 500 meter schoof hij op naar de derde plaats omdat de Chinees Xiaojun Lee een straf had gekregen.

Bekijk hier de finale van de 500 meter, waarbij Van 't Wout toch nog brons grijpt: