Directeur Kieskompas: verschillen tussen PvdA en GroenLinks 'opmerkelijk'

Op de website van het Kieskompas geven politieke partijen aan in hoeverre ze het eens zijn met stellingen over uiteenlopende onderwerpen. Kiezers kunnen op die manier zien welke partij het beste bij hun opvattingen past. De verschillen tussen GroenLinks en PvdA zijn vooral zichtbaar op thema's als woningbouw, werkgelegenheid en natuurbeheer.

In een televisiedebat nemen de Partij van de Arbeid en GroenLinks het vanavond als gezamenlijke 'linkse wolk' op tegen de 'rechtse' VVD van Mark Rutte. De linkse partijen werken landelijk steeds nauwer samen, maar in de provincie blijkt er aardig wat onenigheid te bestaan over belangrijke progressieve thema's.

In Drenthe vindt GroenLinks bijvoorbeeld dat er meer windmolens moeten komen, maar de Partij van de Arbeid vindt dat landschapsvervuiling. De PvdA vindt dat ganzen in Noord-Holland afgeschoten mogen worden om gewassen te beschermen. GroenLinks is het daar niet mee eens. Of neem Lelystad Airport, in Flevoland. Moet de provincie zich inzetten om dat vliegveld te openen? Ja, zegt de PvdA in die provincie. GroenLinks is het hier helemaal niet mee eens.

Ook over de toekomst van andere vliegvelden zijn de provinciale afdelingen van GroenLinks en PvdA het oneens. In het geval van Groningen Airport blijkt dat uit de ingevulde antwoorden in het Kieskompas, in het geval van Airport Twente bleek dat deze week tijdens een lijsttrekkersdebat van 1Twente.