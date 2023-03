Griekspoor slaat zich op masterstoernooi Indian Wells langs Pella

Tallon Griekspoor heeft dankzij een 7-6 (3), 7-6 (4) zege op Guido Pella de derde ronde van het masterstoernooi van Indian Wells bereikt.

Griekspoor, de nummer 36 van de wereld, stond nooit eerder tegenover de 32-jarige Pella, die op de 739ste plaats van de ATP-ranglijst staat. Pella speelde in zijn carrière zes ATP-finales, alle zes op gravel, en won er één.

Onze landgenoot won zijn eerste twee servicegames op love, maar toen hij op 5-4 voor de eerste set serveerde, brak Pella terug. De tiebreak trok Griekspoor makkelijk naar zich toe, waarna hij in set twee meteen zijn opslag inleverde. Op 2-3 brak hij terug en in de tiebreak kwam hij niet in de problemen. Hij sloeg 39 winners (Pella maar veertien) en veertien aces.

In de volgende ronde van het toernooi moet Griekspoor het opnemen tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz of de Australiër Thanasi Kokkinakis. Alcaraz is de nummer een van de plaatsingslijst in het toernooi in Californië.

Van de Zandschulp al gestrand

Botic van de Zandschulp ligt al uit het toernooi. Vanwege een enkelblessure moest de 27-jarige Nederlander de strijd tegen Ilja Ivasjka in de tweede ronde van Indian Wells staken. De Belarus leidde met 7-5, 3-2 toen Van de Zandschulp met een verzwikte enkel opgaf.