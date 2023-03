Overstromingen, doden in Peru door tropische storm

In Peru zijn de afgelopen dagen zeker zes doden gevallen door zware regenval en overstromingen, veroorzaakt door een tropische storm.

De Peruaanse overheid heeft voor meerdere kustregio's de noodtoestand afgekondigd, om zo gemakkelijker noodhulp te kunnen bieden. Op meerdere plekken zijn straten ondergelopen en rivieren overstroomd, schrijven lokale media.

Onder meer voor de regio waarin hoofdstad Lima ligt geldt zo'n noodtoestand. Er wordt de komende dagen veel regen verwacht in Lima. De Peruaanse minister van Onderwijs heeft om die reden de start van het schooljaar in de stad uitgesteld.

Extreem zeldzaam

De storm, die de naam Yaku kreeg, heeft voornamelijk schade aangericht in het noorden van het land. Ook buurland Ecuador meldt recordaantallen neerslag door Yaku. De Ecuadoriaanse weerdienst omschrijft de tropische storm als "extreem zeldzaam". Het is voor het eerst in 40 jaar dat de regio door een dergelijke storm is getroffen.

De komende tijd trekt Yaku langs de Peruaanse kust weg naar het zuiden. Meteorologen verwachten niet dat de tropische storm uitgroeit tot een orkaan, omdat het water in het zuiden kouder is. Het slechte weer kan nog wel ruim een maand aanhouden, zei minister van Defensie Chavez.