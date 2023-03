Schouten helpt Verweij aan eindzege in Marathon Cup, Visser zegeviert ook

Maaike Verweij heeft de Marathon Cup in de wacht gesleept. Ze miste vanwege een gebroken sleutelbeen de afsluitende race in Leeuwarden, maar hield dankzij ploeggenotes Irene Schouten en Marijke Groenewoud Esther Kiel achter zich.

Visser (Jumbo-Visma) had baat bij een door zijn ploeggenoten Post en Jorrit Bergsma georganiseerde vluchtgroep van acht man. Met de punten die die acht weg zouden kapen, kon naaste belager Sjoerd den Hertog hem niet meer passeren.

De acht sloegen een flink gat en in de finale reden Post en Daan Gelling weg, waarna Post de rapste was in de sprint. Bergsma klopte de andere vijf vluchters in de strijd om de derde plaats en Visser won de sprint van het peloton.