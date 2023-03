Sparta komt achterstand snel te boven en wint eenvoudig van Vitesse

Sparta Rotterdam heeft ook z'n tweede confrontatie met Vitesse van dit seizoen in winst omgezet. Na de 4-0 in Arnhem werd het nu op het Kasteel 3-1, waardoor Sparta weer op één punt kwam van nummer vijf FC Twente.

Het langzaam wegzakkende Vitesse kreeg z'n vierde nederlaag op rij te slikken, maar handhaaft zich vooralsnog op de dertiende plaats van de ranglijst.

Het was pas de tweede keer in 28 jaargangen dat beide clubs in de eredivisie actief waren dat de Rotterdammers een dubbele zege binnensleepten. Alleen in het eerste seizoen (1971/1972) lukte dat ook.