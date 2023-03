Ganzen gered uit Vindicat-huis, bestuur studentenvereniging schorst leden

De Groningse dierenambulance heeft twee ganzen gered uit een huis waar leden van studentenvereniging Vindicat wonen. De ganzen waren doodsbang en hadden beschadigde veren, zeggen medewerkers van de ambulancedienst tegen RTV Noord. Volgens hen hadden de studenten de ganzen om onduidelijke redenen aangeschaft.

De zaak kwam aan het licht nadat bij de Groningse nieuwssite Sikkom een foto was binnengekomen van een studentenkamer met een groot hakenkruis (in spiegelbeeld) op de muur en een gans voor het raam. "Raar tafereel hier in de straat", schreef de afzender er volgens Sikkom bij. "Is dit een soort doorgeslagen studentengrap?"

Aansterken

Toen medewerkers van de dierenambulance de foto zagen, zijn ze direct naar de woning toegegaan. Ze troffen er twee boerenganzen aan die er slecht aan toe waren, zegt een van hen, Marian Ubels, bij RTV Noord. "Ganzenveertjes liggen normaal gesproken als dakpannetjes over elkaar heen, waardoor ze, als ze in het water liggen, droog blijven. Maar dat dek was helemaal kapot."

De ganzen zijn meegenomen naar het pand van de dierenambulance in Groningen. Daar kunnen ze aansterken. Ze kunnen niet meteen in het wild worden uitgezet doordat hun verenpak beschadigd is. "Ze zijn nu als het ware lek, niet waterdicht", legt Ubels uit.

Geschorst

Het bestuur van Vindicat zegt in een verklaring ontzettend te zijn geschrokken. "Laten wij vooropstellen dat wij dit gedrag uitermate beschamend en onthutsend vinden. Gelukkig zijn de dieren inmiddels in veiligheid gebracht."

De vereniging distantieert zich per direct van het betreffende studentenhuis, zegt het bestuur. "Wij verbreken de banden met hen voor onbepaalde tijd." Zo worden de bewoners van het Vindicat-huis geschorst en mogen ze "in huisverband" niet meer meedoen met verenigingsactiviteiten.

Over het hakenkruis op de muur zegt het verenigingsbestuur niets. Volgens de lokale nieuwssite Sikkom was op een andere muur, niet zichtbaar op de foto, een davidster geschilderd.

Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat leden van Vindicat in opspraak raken. Eerder haalde het studentencorps het nieuws omdat er een lijst rondging met namen en telefoonnummers van vrouwelijke leden, voorzien van ongepaste en seksistische opmerkingen. Ook ontstonden er ongeregeldheden na een feest dat in coronatijd door de vereniging was georganiseerd.

Eerder was Vindicat al eens tijdelijk de accreditatie kwijtgeraakt van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool, vanwege intimidatie bij ontgroeningen en buitensporig alcoholgebruik.