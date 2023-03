Rugbyers Frankrijk maken gehakt van Engeland en houden titelkansen intact

De Franse rugbyers hebben de laatste kans van Engeland op de eindzege in het zeslandentoernooi de bodem ingeslagen door op Twickenham in Londen keihard toe te slaan: 10-53.

Niet eerder werd Engeland in eigen land zo hard afgestraft. Bij rust was het al 3-27, eveneens een negatief record. Voor titelverdediger Frankrijk was het niet alleen de eerste uitzege op Engeland sinds 2005, het was ook de grootste overwinning ooit op de rivaal van de andere kant van Kanaal.

Bonuspunt

Frankrijk had via Thomas Ramos al na twee minuten de eerste van de voor een bonuspunt vier benodigde try's te pakken. Het zouden er uiteindelijk maar liefst zeven worden. Thibaud Flament, Charles Ollivon en Damian Penaud namen er ieder twee voor hun rekening. Steward kreeg als enige Engelsman de bal over de doellijn.

Schotland, dat net als Frankrijk nog kans maakt op de toernooizege, stuit zondag op Murrayfield op de ongeslagen koploper Ierland.

Wales won eerder op de dag met 29-17 van Italië, dat daardoor stevig op de zesde en laatste plaats staat.