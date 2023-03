Wie is de Mol?-winnaar bekendgemaakt bij Paleis Soestdijk

Journalist Daniël Verlaan is dit seizoen de winnaar van Wie is de Mol?. De ontknoping van het populaire tv-programma was in de voortuin van Paleis Soestdijk in Baarn.

De mol was deze keer de 31-jarige Jurre Geluk. Hij is onder meer bekend als presentator van de tv-show Spuiten en Slikken.

In de seizoensfinale ging het tussen oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo en Verlaan. Hij ging er uiteindelijk met de overwinning en een geldbedrag van ruim 11.000 euro vandoor. Een deel van het prijzengeld doneert hij aan de Vereniging van Onderzoeksjournalisten.

Miljoenenpubliek

De opnames van het 23ste seizoen van Wie is de Mol? waren in Zuid-Afrika. Hoewel nog steeds miljoenen mensen keken naar het zaterdagavondprogramma, bleven de kijkcijfers wat achter op de afgelopen jaren. Volgens presentator Rik van de Westelaken heeft dat mogelijk te maken met de ontwrichtende effecten van de pandemie.

"Corona heeft de afgelopen drie jaar de kijkcijfers enorm beïnvloed", wordt Van de Westerlaken geciteerd door persbureau ANP. "Mensen konden nergens naartoe, er was geen alternatief, niet buiten de tv om tenminste. Je kunt er onder normale omstandigheden niet van uitgaan dat het dan hetzelfde blijft. Ik ben blij dat er weer zoveel mensen gekeken hebben."