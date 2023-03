Karlsson tovert AZ naar plek twee, druk op Feyenoord en Ajax neemt toe

AZ heeft zijn droomweek afgesloten met een thuiszege op het tobbende FC Groningen (1-0). Na een wondergoal van Jesper Karlsson ging het publiek in Alkmaar er goed voor zitten, maar een galavoorstelling werd het daarna allerminst.

Karlsson dribbelde, kapte, draaide en dat alles vliegensvlug. En een schot van een meter of 25 plofte daarna precies de verre hoek in, achter een kansloze Michael Verrips. Er stonden nog geen vijf minuten op de klok en de mensen stonden al op de banken.

AZ doet immers weer volop mee om de titel en dus tevens om een lucratief ticket voor de Champions League, die middels een tweede plek ook via de voorronde nog te bereiken is.

Stunt tegen Lazio

Soms lijken de Alkmaarders daaraan toe. Door de successen in de Youth League, waarin de oudste jeugd in de kwartfinale speelt met verder bijna alleen maar grote Europese clubs. En natuurlijk niet te vergeten door de enorme stunt van AZ in de Conference League op bezoek bij Lazio.

Maar tegen de wat lager geklasseerde ploegen kan AZ ook met zichzelf worstelen, zo werden dure punten verloren tegen FC Volendam, RKC Waalwijk en Excelsior. En ook FC Groningen was in dat rijtje een gevreesde opponent, zeker binnen het drukke schema van de laatste weken.