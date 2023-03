Koplopers Kampong en SCHC maken geen fout in de hoofdklasse hockey

In de hoofdklasse hockey voor mannen heeft koploper Kampong geen fout gemaakt. In eigen huis werd met 2-1 gewonnen van Amsterdam. Ook SCHC, de koploper bij de vrouwen, pakte de volle buit.

Al in de eerste minuut stond Kampong met 1-0 voor door een treffer van Silas Lageman. Jip Janssen verdubbelde die voorsprong vlak voor rust. Het was zijn 23ste treffer van het seizoen, nu al het productiefste uit zijn loopbaan.

Boris Burkhardt scoorde nog voor Amsterdam, maar de bezoekers konden de dertiende overwinning voor Kampong niet voorkomen.

Topscorer Jansen leidt SCHC naar zege

Bij de vrouwen was SCHC thuis met 3-1 te sterk voor Tilburg. Yibbi Jansen zette de thuisploeg al in de vijfde minuut op voorsprong uit een strafcorner, waarna Trijntje Beljaars er twee minuten later 2-0 van maakte.

Na een half uur spelen scoorde Mikki Roberts uit een strafcorner voor Tilburg, waarna Jansen haar tweede van de avond maakte. Jansen, de topscorer van de hoofdklasse, staat nu op zestien doelpunten.

De nederlaag van Tilburg was goed nieuws voor Kampong, dat zelf met 4-2 won van Hurley. Kampong staat op basis van doelsaldo nog op de tiende plaats, die via play-outs degradatie kan opleveren, maar met evenveel punten als Tilburg en HDM.