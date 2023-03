Haaland bevrijdt City bij Palace, Spurs profiteert van misstap Liverpool

Manchester City blijft in het spoor van Arsenal. Op bezoek bij Crystal Palace werd met minimaal verschil gewonnen (0-1), waardoor het verschil tussen de bovenste twee ploegen in de Premier League twee punten is.

Erling Haaland scoorde een kwartier voor tijd uit een penalty, alweer zijn 28ste competitiegoal van het seizoen.

In de wetenschap dat er voor Arsenal zondag een lastige derby bij Fulham op het programma staat, was het voor City zaak de druk op de koploper alvast wat op te voeren. Maar ondanks een enorm overwicht, viel de bevrijdende treffer voor City pas laat.