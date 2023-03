Klimaatprotest A12 voorbij, 700 demonstranten aangehouden

Veel achtergebleven actievoerders droegen regenkleding of hadden een paraplu bij zich:

Kort na 17.00 uur begon de politie met het ontruimen van de geblokkeerde snelweg, nadat de autoriteiten de demonstranten herhaaldelijk hadden aangespoord om weg te gaan. Een deel van de betogers gaf gehoor aan die oproep, maar er bleven ook veel demonstranten zitten. Daarop zette de politie het waterkanon in, met de zogeheten 'benevelstraal'.

De politie heeft in Den Haag een einde gemaakt aan een demonstratie van klimaatactivisten op een deel van de A12. Demonstranten van onder meer Extinction Rebellion blokkeerden urenlang de snelweg vanaf het middaguur, hoewel de gemeente dat had verboden.

De demonstranten van Extinction Rebellion blokkeerden vanmiddag ondanks een verbod de snelweg A12. De gemeente had aan het einde van de middag al aangekondigd dat de politie zou ingrijpen als de klimaatactivisten om 17.00 uur niet weg zouden zijn. - NOS

De politie zegt op Twitter dat alle actievoerders meermaals de kans hebben gekregen om hun actie te beëindigen en weg te gaan. "Iedereen die blijft, kiest daar bewust voor."

700 aanhoudingen

De achtergebleven demonstranten werden in stadsbussen van de Haagse vervoerder HTM vervoerd naar het politiebureau. Kort na 20.00 uur meldde de politie dat de A12 weer vrij was. Ook enkele demonstranten die in hoog in een boom zaten, waren rond dat tijdstip naar beneden gekomen.

De politie heeft 700 klimaatactivisten aangehouden. Zij hebben op het politiebureau droge kleding gekregen, staat in een persbericht. Het Openbaar Ministerie buigt zich op een later moment over het vervolg, aldus de politie.

Medische controle en droge kleding

De Haagse burgemeester Van Zanen noemt het "triest" dat het nodig was om het waterkanon in te zetten. In een verklaring bedankt hij onder meer de politie en de brandweer voor hun inzet van vandaag.

De brandweer had uit voorzorg een tent neergezet op de Zuid-Hollandlaan in Den Haag, om de hoek van de geblokkeerde A12. Daar konden actievoerders die nat waren geworden door het waterkanon terecht voor een medische controle en droge kleding. Sommige demonstranten klaagden op Twitter dat de politie de toegang tot de tent versperde, maar volgens de politie is dat niet waar.

De gemeente zegt dat er veertien actievoerders medisch gecontroleerd en verzorgd zijn in de tent. Vier demonstranten die op de A12 en bij station Den Haag Centraal onwel waren geworden, zijn door ambulancepersoneel geholpen.

"We hebben vandaag al het mogelijke uit de kast gehaald om de veiligheid van iedereen - inwoners, bezoekers, demonstranten en actievoerders - te borgen", zegt Van Zanen in zijn verklaring.