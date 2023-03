Tom Egbers dit weekend niet te zien bij NOS Sport na berichten over misstanden

NOS Sport-presentator Tom Egbers is dit weekend niet te zien op televisie. Hij is in opspraak geraakt door een artikel in de Volkskrant over misstanden bij de sportredactie. Egbers is het vaste gezicht van de zondagavonduitzending van NOS Studio Sport Eredivisie.

Door niet op televisie te verschijnen wil Egbers "rust bieden aan de redactie en het programma, vanwege de ontstane commotie na het artikel in de Volkskrant", meldt de NOS in een verklaring.

Een woordvoerder wil geen nadere toelichting geven en kan ook niet zeggen of de presentator volgend weekend wel te zien is. Egbers wordt morgenavond vervangen door Gert van 't Hof.

Affaire

In het artikel van de Volkskrant vertelt een vrouw die begon als stagiaire over een affaire die ze met Egbers had. Nadat zijn vrouw erachter was gekomen, zou Egbers de medewerker een tijdlang hebben gepest en geïntimideerd. De vrouw stapte naar de hoofdredactie, maar vond daar geen gehoor. Ze werkt niet meer bij de sportredactie.

De Volkskrant sprak de afgelopen maanden met 32 werknemers en oud-medewerkers. Daaruit komt een beeld naar voren van een onveilig werkklimaat op de sportredactie.

De NOS-directie zei in een reactie zich te schamen voor de beschreven ervaringen en te gaan praten met iedereen die in het artikel wordt genoemd. Ook werden excuses aangeboden.

Nieuw leiderschap

Die excuses kwamen er donderdag ook al, naar aanleiding van een inventarisatie door een extern vertrouwenspersoon van meldingen van grensoverschrijdend gedrag op de redactie. In het verslag wordt gesproken over pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken. Bijna honderd interne en externe (oud-)medewerkers deden een melding.

De NOS maakte donderdag bekend dat de vierkoppige hoofdredactie van NOS Sport op termijn terugtreedt, om ruimte te maken voor "nieuw leiderschap".

De directie heeft vandaag overleg gehad met de hoofdredactie, maar wat daaruit is gekomen is niet duidelijk.