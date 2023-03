'Kvaradona' draait Atalanta dol en brengt Napoli weer stap dichter bij titel

Want ook in de 2-0 zege op Atalanta Bergamo was de Georgische publiekslieveling Kvitsja Kvaratsjchelia weer weergaloos.

Napoli lijkt in Italië onverstaanbaar op weg naar de eerste landstitel sinds Diego Maradona Napels ruim dertig jaar geleden in vuur en vlam stak. Destijds zong het stadion uit volle borst 'Io visto Maradona' ('ik heb Maradona gezien'). Nu zingen de fans vol overgave: 'Io visto Kvaradona'.

Wie dacht dat Napoli toch een beetje nerveus zou worden, werd vanavond gerustgesteld. Want tegen Atalanta, waar alleen Marten de Roon voor de Nederlandse inbreng zorgde, had de koploper vanaf het begin de touwtjes stevig in handen.

De achttien punten voorsprong van Napoli in de Serie A op nummer twee Internazionale doet vermoeden dat het eigenlijk niet meer mis kan gaan dit seizoen. Maar vorige week leed de club toch een even onverwachte als zeldzame nederlaag bij nummer drie Lazio.

Voor de Georgiër was het vervolgens een koud kunstje om de bal in te schieten, maar ook dat deed hij in stijl met een kanonskogel in de linkerkruising.

Na ruim 70 minuten kwam Atalanta pas voor het eerst dreigend voor het doel van Napoli-doelman Pierluigi Gollini, die uitgerekend tegen zijn vorige club voor de vierde keer mocht opdraven. Eerst slalomde Luis Muriel door de verdediging en dwong Gollini tot een redding in de korte hoek.

Daarna moest de doelman zijn reflexen inzetten om een kopbal van Duvan Zapata uit het doel te houden.

Blessure Kim

Het was slechts een stuiptrekking, want de thuisploeg bleef oppermachtig. Toch was er nog een bron van zorg voor Napoli-trainer Spalletti, want Kim Min-jae - de Zuid-Koreaanse rots in de branding achterin - moest geblesseerd het veld verlaten.

Of de Koreaan woensdag in de kwartfinales van de Champions League tegen Eintracht Frankfurt kan spelen, is niet duidelijk. De eerste wedstrijd in Duitsland won Napoli met 2-0.

Voor het resultaat tegen Atalanta maakte het niet veel uit, want vlak na de wissel kopte zijn collega-centrumverdediger Amir Rrahmani de 2-0 tegen de touwen. Voor Atalanta is het al de vijfde nederlaag in de laatste zeven duels.