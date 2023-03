Opkomst Provinciale Statenverkiezingen altijd laag: 'Blijvende campagne nodig'

De opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen en die voor de waterschappen is structureel lager dan voor de gemeenteraads- en landelijke verkiezingen. Een groot deel van de kiezers is überhaupt niet in de Provinciale Staten geïnteresseerd, bleek uit eerder onderzoek, laat staan in de waterschappen. In Noord-Brabant lag de opkomst in 2019 op 52,4 procent, fors lager dan Utrecht (60,4 procent), de provincie met de hoogste opkomst. "Over het algemeen ligt de opkomst in Brabant, maar ook Limburg, nog een paar procent lager dan landelijk", vertelt politicoloog Hans Vollaard van de Universiteit Utrecht. Het valt te verwachten dat dat nu weer het geval zal zijn. "Sommigen spreken van het Noord-Brabant-effect, waarbij ze de tijd van de Republiek aanhalen, en zeggen dat mensen zich in die regio sinds die tijd tweederangsburgers voelen. Maar je kunt wel stellen dat ze nu in Noord-Brabant al een flinke tijd een partijtje meeblazen, dus je kunt je wel afvragen of dat nou het verhaal is", aldus Vollaard. "Het is ook zeer de vraag of het echt komt door politiek wantrouwen bij stemmers in Noord-Brabant." Tilburger Wim Mouthaan legt uit waarom hij ook dit jaar niet stemt:

Bij de Provinciale Staten verkiezingen is de opkomst meestal laag. Wim Mouthaan woont in Tilburg, waar de opkomst net als in de rest van Brabant traditioneel laag is: "Ze beloven van alles, maar als ze er eenmaal zitten hoor je daar niks meer over". - NOS