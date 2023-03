Wereldkampioene Fry wint wereldbeker dressuur bij Indoor Brabant

Dressuurrijdster Charlotte Fry heeft bij Indoor Brabant met hengst Glamourdale de kür op muziek gewonnen. De Britse wereldkampioene bleef in Den Bosch de beste Nederlandse combinatie Dinja van Liere/Hermès ruim drie procentpunt voor.

De derde plaats was voor de Duitse Isabell Werth, die Emilio had gezadeld.

Uitgestrekte gangen

Glamourdale maakte weer indruk in de passages en met name in de uitgestrekte gangen, met de galop als hoogtepunt. Die bracht een 10 op het scorebord.

Hermès liet, na een indrukwekkende passage en piaffe, punten liggen in de wissels. Die waren niet allemaal recht en gaven ook een paar lichte verstoringen te zien.