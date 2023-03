Vanavond op tv: SP vs. PvdD • Veel Friezen wantrouwen de overheid

Daarom organiseert Nieuwsuur in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart debatten tussen partijkopstukken over potentiële samenwerking. Wat kan een coalitiepartij van een oppositiepartij verwachten, en wat kan die oppositiepartij omgekeerd eisen? Waar liggen de raakvlakken tussen schijnbare tegenpolen, en wat zijn juist de verschillen tussen vermeende partners?

Veel wantrouwen tegen de overheid vanuit Friesland

Een nieuwe aflevering van de Onderstroom, onze serie over de onvrede op het platteland in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Vandaag zijn we in Friesland.

Uit recent onderzoek blijkt dat dit een van de provincies is waar het wantrouwen tegen de overheid het grootst is. Tachtig procent van de Friezen heeft het gevoel dat hun mening minder telt dan die van mensen in de Randstad. En daar lijkt de Boer Burger Beweging van te profiteren.