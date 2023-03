Bayern buigt in succesweek achterstand om tegen Augsburg, nieuwe dreun Dortmund

Bayern München heeft in de Bundesliga zijn vijftiende zege geboekt. De koploper won met 5-3 van streekgenoot Augsburg en zag later hoe medekoploper Borussia Dortmund averij opliep in de Revierderby. In Gelsenkirchen kwam Dortmund niet verder dan 2-2 tegen het laag geklasseerde Schalke 04.

De stand in de Bundesliga. - NOS

Augsburg kwam al in de derde minuut op 1-0. Mërgim Berisha kreeg de bal gelukkig voor de voeten, omspeelde João Cancelo en scoorde. Bayern kwam zo al voor de zesde keer op achterstand in de competitie. Ongelukkige overtreding De Ligt De vorige vijf keer wist het niet te winnen, maar nu was het halverwege al 4-1 dankzij goals van Cancelo, Bejamin Pavard (2x) en Leroy Sané. Na een ongelukkige overtreding van Matthijs de Ligt verkleinde Berisha uit een penalty de marge tot twee. Een kwartier voor tijd tikte Alphonso Davies de 5-2 binnen en was de wedstrijd beslist. In blessuretijd zorgde Irvin Cardona nog voor 5-3, maar dat was alleen voor de statistieken.

De spelers van Bayern München vieren de zege op Augsburg met Berni, de Bayern-mascotte. - EPA

Het is sowieso een goede week voor Bayern. Woensdag bereikte de Beierse club - met een uitblinkende De Ligt - de kwartfinales van de Champions League ten koste van Paris Saint-Germain. Dat geldt niet voor Dortmund, dat dinsdag juist zijn waterloo vond in de Champions League tegen Chelsea en vanavond een nieuwe tik op de kin kreeg. Puntenverlies Dortmund Dortmund gaf in de 160ste Revierderby (bij ons ook wel bekend als Kohlenpott-derby) met Schalke 04 namelijk twee keer een voorsprong weg: 2-2. Op de tribunes was het voor de wedstrijd al vurig, maar de wedstrijd ontbrandde pas nadat Schalke-aanvaller Rodrigo Zalazar een reuzenkans had verprutst. De spits mocht alleen op keeper Alexander Meyer af na een fout van Mats Hummels, maar schoot onstuimig over. Het tot dan passieve Dortmund ontwaakte en nam de regie over. Nico Schlotterbeck kreeg ruimte om uit te halen en deed dat ook: 0-1. Na balverlies van Jude Bellingham counterde Schalke na rust via Marius Bülter naar 1-1.

Marius Bülter blijft koel na zijn gelijkmaker in de derby tegen Borussia Dortmund. - Pro Shots