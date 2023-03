Bayern buigt in succesweek achterstand om tegen Augsburg en loopt uit

Bayern München heeft in de Bundesliga z'n vijftiende zege geboekt. De koploper won met 5-3 van streekgenoot Augsburg. Medekoploper Borussia Dortmund speelt vanavond tegen aartsrivaal Schalke 04.

Augsburg kwam al in de derde minuut op 1-0. Mërgim Berisha kreeg de bal gelukkig voor de voeten, omspeelde João Cancelo en scoorde. Bayern kwam zo al voor de zesde keer op achterstand in de competitie.

Ongelukkige overtreding De Ligt

De vorige vijf keer wist het niet te winnen, maar nu was het halverwege al 4-1 dankzij goals van Cancelo, Bejamin Pavard (2x) en Leroy Sané. Na een ongelukkige overtreding van Matthijs de Ligt verkleinde Berisha uit een penalty de marge tot twee.

Een kwartier voor tijd tikte Alphonso Davies de 5-2 binnen en was de wedstrijd beslist. In blessuretijd zorgde Irvin Cardona nog voor 5-3, maar dat was alleen voor de statistieken.