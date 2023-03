Eerste kievitsei gevonden in winters decor nabij Hasselt

Het eerste kievitsei is gevonden. Het ei werd vanmorgen rond 10.45 uur tussen de sneeuw aangetroffen in het Staphorsterveld, nabij Hasselt in Overijssel.

De vondst kwam voor stichting Landschap Overijssel als een verrassing: "Ik had niet verwacht dat de kievit nu al eieren zou leggen. Zo warm is het immers nog niet", vertelt Marja van Harten van de stichting aan RTV Oost.

Watertest

Om te achterhalen of het om een vers ei gaat, wordt een 'watertest' gedaan: "Het ei wordt beoordeeld op kleur én of het vers is. Dat doen we door het ei in een bakje water te leggen. Als het langzaam naar de bodem zakt is het vers. Blijft ie drijven, dan is het een oud ei. Gelukkig zakte deze langzaam naar beneden", aldus Van Harten.

Vorig jaar werd het eerste kievitsei op 9 maart in de gemeente Hof van Twente gevonden. In 2021 was dat op 5 maart in de gemeente De Ronde Venen in Utrecht. Met de vondst van het ei is het weidevogelseizoen begonnen.