1200 migranten gered door Italiaanse kustwacht bij complexe operatie

Bij een reddingsoperatie op de Middellandse Zee zijn inmiddels ruim 1200 migranten aan land gebracht in Zuid-Italië. Het is volgens de Italiaanse kustwacht een 'uitzonderlijk complexe' reddingsactie.

De grote groep mensen wordt van overvolle boten gehaald bij zware weersomstandigheden. Van een van de drie schepen zijn alle opvarenden gered. Bij de twee resterende boten is de reddingsoperatie in de afrondende fase, zo melden Italiaanse media.

Afgelopen nacht bereikte het eerste schip met migranten de haven van Crotone, in de regio Calabrië. De opvarenden waren in de problemen geraakt door het slechte weer en de ruige zee; de migranten zouden boten gebruiken die nauwelijks zeewaardig zijn. De eerste lichting geredde migranten bestond grotendeels uit Afghaanse mannen en enkele minderjarigen.

Beperkingen voor hulporganisaties

De reddingsoperatie ligt onder een vergrootglas vanwege het drama van eind februari, toen ruim zeventig mensen om het leven kwamen nadat hun boot voor de kust van Calabrië was gekapseisd. De kustwacht zou te laat zijn ingeschakeld om de groep migranten te redden. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de kwestie.

Jaarlijks wagen tienduizenden migranten de oversteek van Noord-Afrika naar Europa. In Italië staat de teller dit jaar voorlopig op 15.800. Dat is ruim het dubbele vergeleken met de voorgaande twee jaren in deze periode.

Premier Meloni heeft deze week strengere straffen aangekondigd voor mensensmokkelaars. Ook op andere manieren wil ze illegale migratie harder aanpakken. Zo heeft ze beperkingen opgelegd aan hulporganisaties, waardoor die minder migranten in Italië mogen afzetten.

De verwachting is overigens dat de nieuwe wetgeving niet veel zal veranderen, want hulporganisaties zijn verantwoordelijk voor slechts 10 tot 15 procent van het totale aantal migranten dat via de zee Italië bereikt.