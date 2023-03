Roglic neemt met derde ritzege op rij voorschot op eindzege in Tirreno

De zesde etappe van Tirreno-Adriatico, een rit over 193 kilometer van Osimo Stazione naar het nabijgelegen Osimo, is gewonnen door Primoz Roglic. De Jumbo-Visma-kopman, die ook al de vorige twee etappes had gewonnen, verstevigde daarmee zijn koppositie in de Italiaanse rittenkoers.

Zijn adjudant Wilco Kelderman viel door een val weg uit de top van het klassement, waar ook nummer twee Lennard Kämna zich niet wist te handhaven.

Tappa dei Muri

Tot twee keer toe had een kopgroep van een man of tien zich losgemaakt in de 'Tappa dei Muri' - een verwijzing naar de vele steile hellinkjes - maar ze moesten het doen zonder de zegen van de meute.

Het peloton kon echter niet voorkomen dat met nog een kleine 30 kilometer voor de wielen Guillaume Martin een aanval plaatste. Hij kreeg gezelschap van Alex Aranburu, Carlos Verona en Aleksandr Vlasov, die in het klassement slechts 21 tellen hoefde toe te geven op blauwetruidrager Roglic.

Het kwartet pakte een halve minuut op het peloton. Die marge was gehalveerd toen zes kilometer voor de meet een van de befaamde 'muurtjes' getrotseerd moest worden. Daarna was het snel gedaan met de ontsnapping.

Kasseienhelling

Mikel Landa trok er vervolgens flink aan en ook Roglic meldde zich in de voorste gelederen. De Sloveen leidde de dans op de met kasseien geplaveide helling en deed het peloton uiteenspatten. Acht man gingen strijden om de dagzege. Michael Woods trachtte er nog even vandoor te gaan, maar op een nieuw steil stuk viel hij weer terug.

In de sprint op de keien demonstreerde Roglic andermaal zijn klasse. Teo Geoghegan Hart en João Almeida kwamen tekort en moesten genoegen nemen met de tweede en derde plaats. Enric Mas, die de sprint van kop af was aangegaan, eindigde als de vierde.

In een groepje dat op 20 seconden finishte zaten onder anderen Wout van Aert, Tom Pidcock en Julian Alaphilippe.

Almeida is op 18 seconden de nieuwe nummer twee van het klassement. Geoghegan Hart heeft 23 seconden achterstand. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de positie van Roglic morgen nog in gevaar komt in de slotetappe.