Drie op een rij voor Wiebes in ingekorte en WorldTour-wedstrijd Ronde van Drenthe

Lorena Wiebes heeft een bijzondere editie van de Ronde van Drenthe gewonnen. De sprintster van SD-Worx was in de door het winterse weer aanzienlijk ingekorte WorldTour-wedstrijd met overmacht de beste in de sprint. Maike van der Duin eindigde als derde.

Voor Wiebes is het al de derde zege op rij in Hoogeveen. Ook in 2021 en 2022 was zij de beste.