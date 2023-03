Real Madrid wint weer eens en lijkt net op tijd klaar voor El Clasico

Na drie wedstrijden zonder zege heeft Real Madrid weer eens gewonnen. Het ging mis tegen Atlético Madrid, Barcelona en Real Betis, maar thuis won de nummer twee in de Spaanse competitie wel met 3-1 van Espanyol. Madrid is koploper FC Barcelona, dat zondag nog tegen Athletic Bilbao speelt, tot op zes punten genaderd.

Het leek erop dat Madrid opnieuw een pijnlijke middag tegemoet ging. Joselu schoot de Catalanen in de achtste minuut na een mooie voorzet van Sánchez, magnifiek in de kruising. Voor de spits van Espanyol was het al zijn achtste treffer in tien duels met Real.

De vrees voor nieuw puntenverlies was een halfuur later alweer verdwenen, want toen leidde de Koninklijke, waar Toni Kroos zijn 400ste wedstrijd speelde, alweer. Vinícius rondde na een solo knap af en uit een voorzet van de jonge middenvelder Tchouaméni, een mooie met de buitenkant van de voet, kopte verdediger Militão raak.

In blessuretijd stelde spits Asensio op aangeven van Ceballos de eerste zege in drie duels veilig. Een fijne opsteker richting El Clasico, die volgende week zondag op het programma staat. Dan gaat Real Madrid op bezoek bij de Catalaanse koploper.