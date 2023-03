Shiffrin wint weer en passeert skilegende Stenmark met 87 wereldbekerzeges

Skiester Mikaela Shiffrin mag zich recordhoudster van het aantal wereldbekerzeges noemen: op de reuzenslalom in Are boekte de Amerikaanse voor de 87ste keer een overwinning. Daarmee passeerde ze de Zweedse Ingmar Stenmark, die tijdens zijn carrière op 86 zeges uitkwam en is zij nu solo recordhouder.

Gisteren wist Shiffrin al op gelijke hoogte te komen met de nu 66 jaar oude Zweedse skilegende die vanaf 1974 ruim tien jaar lang heerste op de slalom en reuzenslalom.

Shiffrin, die in 2012 op deze piste haar eerste succes vierde, gaf haar rivalen opnieuw skiles. Wendy Holdener gaf op de tweede plaats 0,92 toe. Shiffrin, maandag viert ze haar 28ste verjaardag, skiede haar 245ste wereldbekerrace. Naast haar 87 eerste plaatsen, stond ze nog 49 keer op het podium.

Daarnaast heeft ze twee olympische titels en zes wereldtitels op haar lange palmares staan.

'Beter dan ik'

Stenmark sprak gisteren al vol bewondering over de 27-jarige Shiffrin. "Ze is veel beter dan ik was. Niet te vergelijken. Ze heeft alles. Ze is sterk, ze heeft een goede techniek en ze is mentaal sterk. Die combinatie maakt haar zo goed."